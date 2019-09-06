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Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Gürpınar Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

06 Eylül 2019 Cuma 15:21
Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Gürpınar Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Gürpınar Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.


Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Gürpınar Devlet Hastanesi’ni Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Tüfekçioğlu ve yöneticilerle hastaneyi gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Hastanesinin, bazı eksiklerinin bulunduğunu ve bu eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini söyleyen Doç. Dr. Sünnetçioğlu, 10 yataklı hastanenin hizmetlerinin daha kaliteli, verimli ve halkın memnuniyetini artıracak şekilde planlama yapılması doğrultusunda, gerekli çalışmaların devam edeceğini belirtti. İncelemeler sonunda hastane idarecileri ve beraberindeki heyetle acil servisinde tedavi gören hastaları da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:21
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