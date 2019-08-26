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Doç. Dr. Özkan: “Soğuk ve rutubetli cilt sıcak çarpması belirtisidir”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
Doç. Dr. Özkan: “Soğuk ve rutubetli cilt sıcak çarpması belirtisidir”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özkan, “Terleme, soğuk rutubetli cilt, baş dönmesi, bulantı, kusma, bayılma, kas krampları, kızarıklık, ayak bileklerinde ödem (şişlik),sığ veya hızlı nefes alma sıcak çarpması belirtisidir” dedi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özkan, sıcak havalarda vücut ısısının kontrol edilmesi için terlemenin vücutta normalden daha fazla sıvı kaybedileceği anlamına geldiğini ve bunun da kan basıncının düşmesine neden olduğunu söyledi.Bunun bol miktarda sıvı içildiği sürece sorun olmayacağını ifade eden Özkan, “Bir kalp probleminiz varsa aşırı ısı kalbe ve dolaşımınıza fazladan bir yük getirebilir. Bu yüzden serin kalmak ve kendinize iyi bakmak özellikle önemlidir. Bol miktarda sıvı tüketerek ancak sıvı alımınızı kısıtlamanız istendiyse, örneğin kalp yetmezliğiniz varsa doktorunuzla konuşmalısınız. Alkollü ve kafeinli içecek içmekten kaçının. Aksi takdirde bu durum vücudunuzda daha fazla sıvı kaybetmenize neden olur. Yüksek miktarda su içeren iyi vitamin ve mineral kaynaklı olan salata ve meyveler gibi yiyeceklerin tadını çıkartabilirsiniz. Kapalı alanlarda ortamın serin olmasına özen gösterin. Hafif, bol pamuklu giysiler giyin. Aşırı fiziksel egzersizden kaçının. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe çıkmayın. Dışarı çıktığınızda güneş koruyucu uygulamayı, şapka takmayı ve yanınıza su almayı ihmal etmeyin” dedi.



"Tıbbi yardım için gecikmeyin"


Sıcak çarpması belirtileri hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Özkan, şunları kaydetti:


“Sıcak çarpması belirtileri arasında terleme, soğuk rutubetli cilt, baş dönmesi, bulantı, kusma, bayılma, kas krampları, kızarıklık, ayak bileklerinde ödem (şişlik), sığ veya hızlı nefes alma sayılabilir. Siz veya bir başkasının sıcak çarpması olduğundan şüpheleniyorsanız hemen tıbbi yardım almanızda fayda var. Yaşlılar ve çocuklar sıcaklıklarını ayarlamada daha fazla zorluk çekerler ve bu nedenle aşırı sıcaklıklardan dolayı daha fazla risk altındadır.”

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:26
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