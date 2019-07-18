Doç. Dr. Özen’den iki yeni eser

‘Türk Milli Kültüründe Kimlik ve Değerler Psikolojisi’ isimli kitabında, ‘Biz biz yapan’ değerlerin psikolojik alt yapısını sorgulayan ve çarpıcı sonuçlara ulaşan Özen, alanında büyük bir boşluğu dolduruyor. ‘Şizofrenik Ben’ isimli eserinde ise şizofrenin bilinmezlerini bilinir haline getiren Özen, ‘Şizofreni Psikolojisi’ne dair her şeye ayrıntılı bir şekilde yer veriyor. Meraklıları için kaçırılmaması gereken bu iki eser, tüm seçkin kitapçılarda okuyucularıyla buluşuyor.