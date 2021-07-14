Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi ne iş yayıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla TRT’nin yeni yönetimini Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. TRT Yönetim Kurulu üyesi arasında Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin de yer aldı. Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’in TRT Yönetim Kurulu üyeleri listesinde yer almasından sonra Oğuzhan Bilgin kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin mesleği nedir? gibi sorular da bir hayli merak edilmekte. İşte Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’in hayatı.
Oğuzhan Bilgin kimdir? Oğuzhan Bilgin kimdir Akademisyen, siyaset bilimci-sosyologdur. 2002 Yılında Ankara Atatürk (Anadolu) Lisesinden mezun olan Oğuzhan Bilgin 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 2010 Yılında aynı üniversitenin Sosyal Politika Yüksek lisansı derecesini “Türkiye’de İşçi Sınıfı Kimliğinin Oluşum Sorunları ve Sendikaların Rolü” başlıklı tezle aldı.
Oğuzhan Bilgin, doktorasını ise 2015 yılında İngiltere’de University of York’ta Siyaset Bilimi Bölümünde “Türkiye’de İslami Girişimciliğin Yükselişi ve Bunun Türk Modernleşmesindeki Rolü” başlıklı teziyle tamamladı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Oğuzhan Bilgin Türk Muhafazakarlığı, Türk Milliyetçiliği, Toplumsal Sınıflar, Kültür Sosyolojisi, Modernleşme, Türk Siyasal Hayatı, Türk Dış Politkası gibi konularda çalışmaktadır. Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğludur.