Doç. Dr. Mesut Gül, Medical Park’ta

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrah Doç. Dr. Mesut Gül’ü kadrosuna dahil etti.

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesine sahip olan hastane, sağlıkta kaliteli hizmet için çalışmalarını sürdürüyor. Hastane kadrosuna son olarak ise Genel Cerrah Doç. Dr. Mesut Gül katıldı.

Genel Cerrah Doç. Dr. Mesut Gül

13.02.1977 Osmaniye doğumlu olan Doç. Dr. Mesut Gül,evli ve 2 çocuk babasıdır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan Türkoğlu, Doçentlik eğitimini Dicle Üniversite’sinde aldı. Uzmanlığını ilk görev yeri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yaptı. Daha sonra Urfa ve Aksaray’da Genel Cerrah olarak üstün başarılar gerçekleştirdi.

Gül’ün uzmanlık alanlarında ise, meme hastalıkları, tiroid ve paratiroid cerrahisi, safra kesesi hastalıkları, fıtık cerrahisi, onkolojik cerrahi, hemoroidal hastalıklar, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), anal fissür (anal çatlak), laparoskopik cerrahi yer alıyor.