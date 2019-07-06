0553 313 94 23

Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction zayıflama yöntemi değildir”

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:27
Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction zayıflama yöntemi değildir”

Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, Liposuction uygulamasının bir zayıflama yöntemi olmadığını belirtti.


Lipoplasti veya yağ şekillendirme olarak da bilinen Liposuction uygulamasının fazla yağ depolarını yok ederek vücudun spesifik bölgelerini incelten ve tekrar şekillendiren, böylece hastanın vücut konturlarını ve oranlarını iyileştiren cerrahi prosedür olduğunu anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, “Liposuction için en uygun hasta sağlıklı ve göreceli olarak form seviyeleri yüksek olan gruptur. Bu hastalarda yetersiz kilo kontrolü veya formsuzluk olmamasına rağmen aile genetiğine bağlı lokalize yağ depoları ve orantısız vücut konturları mevcuttur ve hastalar bundan şikayetçidir” dedi.


Liposuction vücudun çeşitli bölgelerindeki ısrarcı yağ paketlerini tedavi etmek için kullanılabileceğini dile getiren Doç. Dr. Karaca Başaran, bu bölgeleri şöyle aktardı;


“Karın ve bel, Uyluk, kalçalar ve basen bölgeleri,Kol, boyun ve sırt, Dizin iç kısmı, Göğüs, Yanak ve çene altı, Baldırlar ve ayak bilekleri.Liposuctiontek başına yapılabileceği gibi, yüz germe, meme küçültme veya karın germe gibi başka bir estetik cerrahi prosedürü ile birlikte de yapılabilir. Liposuction düzenli egzersiz ve sağlıklı diyetin yerine geçmez ve obezite için bir tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidir. Ayrıca insanların uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen gamzeli, çukurlu bir görünüme neden olan selülit tedavisi için de ideal değildir. Obezite için bir çözüm olmasa da önemli miktarlarda kilo kaybından sonra ortaya çıkabilen yağ ve deri sarkmaları ve katlantılarına yardımcı olabilir.”


Liposuctioncerrahisinde küçük, belirgin olmayan kesiler yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Karaca Başaran,“Yağ dokusu cerrahi vakum veya şırınga aracılığı ile vücuttan çekilir. Şişkinlik ve sıvı birikimi kaybolduğunda vücut konturunuzdaki iyileşme ön plana çıkar. Çoğu hastada cerrahi müdahaleden 1 ay sonra sonuçların %80’i görünür hale gelir ama nihai sonuçlar sıklıkla 4 ila 6 ay beklemek gerekir. Sağlıklı diyet ve egzersizle Liposuctionkaybedilen yağ dokusu fazlalıkları uzun süre geri gelmeyebilir. Ama operasyondan sonra fazla miktarda kilo alımı Liposuction sonuçlarını negatif etkiler.


Liposuction derinin görüntüsünü değiştirmez, bu nedenle ideal olarak operasyon adayının deri tonusu ve esnekliği iyi olmalı, iniş ve çıkışların az olduğu dengeli bir kiloya sahip olmalıdır. Birçok hasta abdominoplasti (karın germe), uyluk germe, yüz germe, vücut germe, kol germe, kalça dikleştirme ve/veya meme küçültme gibi prosedürlere yardımcı ek tedavi olarak Liposuction’ı tercih etmektedir.


Liposuctioniyi bir aday olabilmek için amacın mükemmellik değil iyileşme olduğu anlaşılmalıdır. Prosedür hakkında gerçekçi beklentiye sahip olmak hayal kırıklığı riskini azaltacak, alınan tatmini arttıracaktır.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek tavsiyede bulundu
    1. Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek..
    2. Otomobil kamyonetin altına girdi
    3. Acı haber Bursa’ya düştü
    4. Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP..
    5. Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler..
    6. EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    7. Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme..
    8. TESK'ten esnafa kredi talebi
    9. Sanayinin devleri Türkiye..
    10. Kadınların evlerinde oturmaları
    11. Ticaret Bakanlığından "Gürbulak"..
    12. Başkan Demir, kapalı halk pazarında
    13. Rektör Savaş: “DTS tasarım’da Uşak’ı,..
    14. 17 yaşındaki genç, Mardin’in ilk yerli..
    15. Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam..
    16. İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
    17. Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan..
    18. İran'dan İngiltere'ye ait petrol..
    19. Besin zehirlenmesinden korunmanın..
    20. Nafaka mağduru, yaşadıklarını..
    21. Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık..
    22. Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction..
    23. Suriyeli muhaliflerden İdlib çağrısı
    24. Gıybet etme!
    25. Sıcak havalar sıcak içecek satışlarını..
    26. Canım çok acıyor
    27. Antalya’da dolandırıcılık çetesine 8..
    28. Engellilere rehberlik edecek..
    29. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
    30. Kumsal Kayra Kutlu’dan büyük başarı
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!