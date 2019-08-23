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Doç. Dr. Günaydın: “Çocuklarda kabızlık ihmal edilmemesi gereken bir durum”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç.

23 Ağustos 2019 Cuma 18:34
Doç. Dr. Günaydın: “Çocuklarda kabızlık ihmal edilmemesi gereken bir durum”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, kabızlığın ihmal edilmemesi gereken ve başlangıçta yüzde 95 fonksiyonel nitelikte olan bir durum olduğunu ve zamanında uygun tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sorunlara yol açabildiğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda yaşanan kabızlık sorunu hakkında bilgi verdi. Çocuklarda kabızlık şikayetinin gittikçe artan sıklıkta görülmeye başladığını, tedavisinin zamanında yapılmadığı takdirde ise önemli sorunlara yol açabildiğini ve tedavisinin zorlaştığını belirten Günaydın, “Kabızlığın tanımıyla ilgili görüş birliği yok. Ancak, haftada 3’ten daha az dışkılama, her dört dışkılamadan birinde ağrı çekilmesi veya aşırı ıkınma ile dışkılama, her dört dışkılamadan birindedışkının sert ve parça parça çıkarılması, külot kirlenmesi ile birlikte olsun olmasın rektumda devamlı dışkı olması kriterlerinden en az ikisinin olması halinde çocukta kabızlık var denilebilir” dedi.



“Tedavinin başarısında annenin uyumu çok önemli”


Tedavinin önemini anlatan Dr. Günaydın, “Aile özellikle anne eğitilmelidir. Tedavideki başarının kendisine ait olacağı söylenmeli, sabırlı ve uzun süreli bir tedavi olacağı anlatılmalı, doktor doktor gezmenin, tedaviyi yarım bırakmanın olumsuzlukları söylenmelidir. Tedavinin başarısında annenin uyumu çok önemlidir. Çocuğa tuvalet eğitimi öğretilmeli, sabah kahvaltı ve akşam yemek sonrasında tuvalete oturarak ıkınma öğretilmelidir. Çocuk dışkılama ihtiyacı olduğunda her tuvaleti kullanabilmelidir. Okul tuvaletleri pis ya da alışveriş merkezi tuvaletine girilmez gibi yaklaşımlar çocuğun tuvaleti geldiğinde tutmasına ve bağırsaktaki suyun emilmesine neden oluyor. Sonrasında da kaka sertleşiyor ve yapması daha da zor hale geliyor. Bu nedenle çocuğun tuvaleti geldiğinde nerede olursanız olun yapmasına izin verin” diye konuştu.


Kabızlığın ihmal edilmemesi gereken ve başlangıçta yüzde 95 fonksiyonel nitelikte olan bir durum olduğunu da kaydeden Günaydın, zamanında ve uygun tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara yol açabildiğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:34
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