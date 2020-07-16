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Teknoloji

DNA'daki X kromozomu eksiksiz bir şekilde modellendi

Bilim insanları, insan DNA'sında bulunan X kromozomunu ilk kez eksiksiz bir şekilde modellemeyi başararak genetik mühendisliği alanında önemli bir çalışmaya imza attıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 03:44:00 -
DNA'daki X kromozomu eksiksiz bir şekilde modellendi

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir uluslararası proje kapsamında insan DNA'sında bulunan X kromozomunu ilk kez eksiksiz bir şekilde modellemeyi başardı. Söz konusu çalışmanın genetik mühendisliği alanında son derece önemli olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, CHM13 olarak adlandırılan model genom parçasındaki iki özdeş kromozom içeren özel bir hücre tipi ele alındı.

Kullanılan teknolojinin tek seferde DNA'nın kısa segmentlerini okuyabilmesi sebebiyle bilim insanları, çalışma süresince daha uzun segmentleri okumayı mümkün kılacak yeni teknikler üzerinde çalıştı.

Denenen tekniklerden biri de DNA moleküllerinin küçük bir delikten geçtiği sırada akıştaki değişiklikleri tespit eden 'nanopore' teknolojisiydi. Söz konusu teknik sayesinde bilim insanları, 3.1 milyon baz çifti tekrarlayan DNA’nın stromerindeki büyük boşluğu doldurabildiklerini kaydetti.

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