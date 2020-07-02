  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

10 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Sırp tenisçi, karantina süresinin ardından yapılan yeni testin negatif çıktığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:31:13 -
Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

BELGRAD (AA) - Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Djokovic'in basın ekibinden yapılan açıklamada, 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Djokovic ve eşinin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya aldıkları ve bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 10 gün önce yapılan testlerde çocuklarının negatif çıktığı da anımsatıldı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından test yaptıran 33 yaşındaki Djokovic, sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin de koronavirüse yakalanmasının ardından, 13-14 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilen Adria Tur'un Hırvatistan finali ile Bosna Hersek ayağı iptal edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı