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Djokovic "klasik final"de zorlanmadı

- Sırp tenisçi Djokovic, 2014 Fransa Açık'tan beri ilk, toplamda 8. kez bir grand slam finalinde karşılaştığı Nadal'ı 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 7. kez şampiyonluğa ulaştı- Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, kariyerinin 15. grand slam şampiyonluğunu elde etti- Nadal'a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti

27 Ocak 2019 Pazar 14:15
Djokovic "klasik final"de zorlanmadı


ANKARA (AA) - 2019 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, Avustralya Açık'taki tek zaferini 2009'da elde eden İspanyol Nadal ile 6 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Nadal ile 24. finaline çıkan Djokovic, 2014 Fransa Açık'tan (Roland Garros) beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.

Djokovic, servislerinde yalnızca bir puan verdiği ve Nadal'ın çok basit hata yaparak başladığı ilk seti, 2. oyunda kırdığı servis sayesinde 6-3 kazandı.

Servis karşılama ve savunma konusunda ekstra bir oyun sergileyen Djokovic, Nadal'ın basit hatalarına devam ettiği 2. seti 6-2 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Kusursuza yakın performansıyla Nadal'ın gardını düşüren ve psikolojik üstünlüğü ele geçiren Djokovic, 3. setin başında servis kırıp 2-1 öne geçti. 6'ncı oyunda maçta ilk kez servis kırma fırsatı yakalayan Nadal'a izin vermeyen Djokovic, 3. seti 6-3, 2 saat 4 dakika süren maçı da 3-0 kazandı.


- Avustralya'nın kralı Djokovic


Nadal'a karşı oynadığı 8. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Avustralya Açık'taki 7. şampiyonluğuna uzandı.

Djokovic böylece Roy Emerson ve Roger Federer ile paylaştığı Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kırdı.

Grand slam turnuvalarında 15. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Nadal'a karşı oynadığı 53. maçta 28. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 4,1 milyon Avustralya doları (15,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre) - 20 şampiyonluk

2. Rafael Nadal (İspanya) - 17

3. Novak Djokovic (Sırbistan) - 15

4. Pete Sampras (ABD) - 14

5. Roy Emerson (Avustralya) - 12

6. Rod Laver (Avustralya) - 11

Björn Borg (İsveç) - 11

8. Bill Tilden (ABD) - 10

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:15
  1. Avustralya Açık
  2. grand slam
  3. Novak Djokovic
  4. Rafael Nadal
  5. tenis

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