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Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

PAP tarafından düzenlenen ve aralarında Anadolu Ajansı'nın da yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, Sırp tenisçi en çok oyu alan sporcu oldu

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

İSTANBUL (AA) - Bu sezon iki grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa'da yılın sporcusu seçildi.

Polonya Haber Ajansı (PAP) spor servisinin düzenlediği, aralarında Anadolu Ajansı'nın yer aldığı 23 haber ajansının katıldığı oylamada, 145 oy alan 31 yaşındaki Djokovic, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü.

Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Luka Modric 132 oyla ikinci sırada yer alırken, Formula 1'de kariyerinin beşinci şampiyonluğunu kazanan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 114 oyla üçüncü oldu.

PAP tarafından 61'incisi düzenlenen yarışmada geçen yıl Hamilton yılın sporcusu seçilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:29
  1. Anadolu Ajansı
  2. Novak Djokovic
  3. PAP
  4. Polonya Haber Ajansı
  5. yılın sporcusu

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