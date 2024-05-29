Djeko'nun yerine geliyor! Aziz Yıldırım'dan yılın transfer bombası

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, sadece yeni teknik direktör için değil transferler konusunda da sıkı çalışıyor. Seçimi kazanması halinde takviyeleri hızlı yapmak isteyen Yıldırım'ın, forvete Romelu Lukaku'yu getirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Sezonu Roma'da kiralık geçiren Belçikalı santrforun bonservisi Chelsea'de bulunuyor. Mourinho ile beraber çalışan 31 yaşındaki oyuncu ile temasların kurulduğu ve Yıldırım'ın göreve gelmesi durumunda kiralık olarak sarı-lacivertli ekibe transferi için resmi adımların atılacağı öğrenildi. Geçen sezon Roma'da 47 maçta 21 gol ve 4 asist kaydeden Lukaku, EURO 2024'te mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın kadrosuna da dahil edildi.

GOL MAKİNESİ!

GÜNCEL piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Romelu Lukaku, 114 kez giydiği Belçika milli forması ile toplam 83 kez ağları havalandırmayı başardı.