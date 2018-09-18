Dizlerimiz neden ağrır?

KRONİK DİZ ÖNÜ AĞRISI

Dizlere bindirdiğiniz aşırı yük sonucunda diz kapağınızın kıkırdağında zaman içerisinde yumuşama oluşur. Bu yumuşamadan dolayı sinir uçlarınız korumasız hale gelir ve bu da diz önünde ağrı hissetmenize sebep olur. Dizinizde oluşan bu ağrı daha önce oluşmuş bir hasarın da habercisi olabileceğinden dikkate alınmalı ve mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Özellikle uzun süre oturup kalktıktan sonra ağrı hissediyorsanız ve dizinizden sesler geliyorsa bu ciddi bir hasarın habercisi olabilir. Dizinizi bir uzmana göstermeyi ihmal etmeyin.

TERS HAREKETLERDE BULUNMAK

Dizinizi kalçanızın altına alarak oturmak, sandalyede otururken ayakları geriye almak, diz üstüne iş yapmak, alçak bir sandalyede uzun saatler oturup dizi kilitlemek gibi hareketler diz kapağınıza ciddi anlamda yük bindirir. Bu da zamanla kıkırdaklarınızda aşınmaya neden olur. Aynı şekilde yokuş aşağı ya da merdiven inerken oluşan baskı ağrıya sebep olur. Bu nedenle ters hareketlerden kaçınmalı ve dizlerinize yük bindirecek hareketlerden kaçınmalısınız.

BİLİNÇSİZ EGZERSİZ

Bazen spor yapıp sağlıklı olayım derken kendinizi sakatlayabilirsiniz. Buna en büyük örneklerden biri hepimizin bilinçsizce yaptığı üzere sert zeminde koşu yapmaktır. Koşmak sağlık için çok önemlidir ancak asfalt gibi sert zeminlerde koştuğunuzda her bir adımınızda diz kapağınıza vücudunuzun üst kısmının tüm ağırlığını bir darbeyle verirsiniz. Zamanla bu düzenli darbeler dizlerinizin dokusunda aşınmaya neden olur ve bu sebeple de ağrı duymaya başlarsınız. Eğer spor yapmak amacıyla koşmak istiyorsanız mutlaka toprak ya da yumuşak bir zemin tercih edin. Sağlıklı olacağım derken sağlığınızdan olmayın.

DİZDEKİ YAPISAL BOZUKLUKLAR

Dizinizde hissettiğiniz ağrının nedeni sizinle ilgili değil de yapısal bir sebepten de kaynaklanıyor olabilir. Örneğin dengesiz bir diz kapağı bağlanması söz konusuysa uzman bir hekim tarafından artroskopik gevşetme tekniğiyle cerrahi bir işlemle bu sorun düzeltilebilir. Diz kapağınız dışa doğru açılma yapmaya meyilli olabilir. Bu da ciddi anlamda kıkırdak hasarına ve şiddetli ağrıya sebep olur. Bu nedenle gergin olan bağlar gevşetilir ve ağrının önüne geçilir.