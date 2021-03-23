Diziye tepki yağmıştı! Fişi çekildi
Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi, doktorları küçük düşürdüğü gerekçesi ile tepki çekmişti. Yeniakit.com.tr'de yapılan bu rezilliği gündeme getirmişti. Kanal D, dizi için final kararı aldı.
Sağlıkçıları aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada aylar öncesinde hakkında boykot çağrısı yapılan dizide yer alan doktorlar arasındaki diyalogların olduğu sahne gündeme oturmuştu.
Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinden iyi haber geldi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı Hekimoğlu mayıs sonunda ekranlardan kaldırılacak.
Yeniakit gündeme getirmişti
Başrol karakterinin hastaları dövmesi ile reytinglerde üst sıralarda yer almaya çalışan Hekimoğlu dizisindeki skandal sahnede kumar masasında acile gelen bir çocuğun hayatı konuşulmuş. Masadan kalkmamak için çocuğu ölüme terk etmişlerdi. Bu tepkiler sonrası reytinglerde iyice dibe düşen dizi için final kararı alındı.