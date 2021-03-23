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Gündem Diziye tepki yağmıştı! Fişi çekildi
Gündem

Diziye tepki yağmıştı! Fişi çekildi

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi, doktorları küçük düşürdüğü gerekçesi ile tepki çekmişti. Yeniakit.com.tr'de yapılan bu rezilliği gündeme getirmişti. Kanal D, dizi için final kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 08:16:00 -

Sağlıkçıları aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada aylar öncesinde hakkında boykot çağrısı yapılan dizide yer alan doktorlar arasındaki diyalogların olduğu sahne gündeme oturmuştu.

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinden iyi haber geldi.


TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı Hekimoğlu mayıs sonunda ekranlardan kaldırılacak.

Yeniakit gündeme getirmişti

Başrol karakterinin hastaları dövmesi ile reytinglerde üst sıralarda yer almaya çalışan Hekimoğlu dizisindeki skandal sahnede kumar masasında acile gelen bir çocuğun hayatı konuşulmuş. Masadan kalkmamak için çocuğu ölüme terk etmişlerdi. Bu tepkiler sonrası reytinglerde iyice dibe düşen dizi için final kararı alındı.

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

Medya

Hekimoğlu dizisinde tepki çeken anlar! Kumar masasında büyük rezillik

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Yorumlar

metin

BİRDE araka sokakmı kara sokakmı diziyi kaldırsalar acaba 10 senedir hanği tarihimizi töremizi anlattı bunun fişinide çekseler
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merdo

bir de yasak elma var o da yasaklansın elma yemek de yasaklansın yasaklanmıyorsa da böyle sansürlensin. dizi çok komik. sansürlenirse daha komik olur :D arap gibi giyinsinler hatta :D
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