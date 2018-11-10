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Dizilerin çekildiği tarihi köşkün bahçesinde feci ölüm

Sarıyer’de bulunan ve birçok televizyon dizisinin setinin kurulduğu tarihi köşke ait su kuyusuna düşen bahçıvan Recep Çeliker hayatını kaybettiği öğrenildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:29
Dizilerin çekildiği tarihi köşkün bahçesinde feci ölüm

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir köşkte yaşandı. Köşk çalışanları ve aile yakınları, dün akşam saatlerinden itibaren Recep Çeliker’e ulaşamayınca çevrede aramaya başladı. Recep Çeliker'in cansız bedeni, su kuyusunun içerisinde bulundu. Arkadaşlarının kuyu içerisinde hareketsiz olduğunu gören çalışanlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su kuyusu içinde bulunan Çeliker’i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 çalışanları tarafından yapılan kontrollerde Çeliker’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de köşke gelerek incelemelerde bulundu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker’in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Recep Çeliker’in cansız bedeni Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:29
  1. Sarıyer

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