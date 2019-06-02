Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım güvenliği gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni değerlendiren TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, Türkiye’nin yatırım güvenliğinde aradığını bulduğunu ifade etti.

Merkezi Bursa’da bulunan Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi için, ‘Türkiye’nin şu anda ihtiyacı olduğu daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ekonomi dinamiklerine güven sağlayacağına inanıyoruz’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türk yargısı, Türk milletinin yargısı olmalı’ ifadesine sonunda kadar destek verdiklerini belirten ve reformun bugüne kadar yapılan bütün reformların işlevsellik olarak üstünde olduğuna dikkat çeken TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, "Hakim ve savcıların liyakate göre atamalarının gerçekleşecek olması sadece hukuk alanını ilgilendirmiyor. Tüm Türkiye’ye, tüm ekonomiyi ve iş dünyası olarak bütün yatırımlarımızı doğrudan etkiliyor. Yargı reformu, bugüne kadar yapılanların en kapsayıcı olanı" diye konuştu.

Dizdar şunları söyledi: "Ortaya konan hedefler, tüm ekonomik tedbirlerin reel sektör tarafından içselleştirilmesini de sağlayacaktır. Ekonomimiz bu yargı reformuyla birlikte yatırıma odaklı çevreleri ülkemizde tutacaktır. Bu noktada iş ortamının iyileştirilmesi için de yargı sisteminin doğru ve güvenilir işlemesinin yerli ve uluslararası yatırımlar için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu’nda Avrupa Birliği kriterlerine ve hedefine vurgu yapılmasını da bu açıdan da oldukça önemli. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile AB’ye tam üyelik hedefi de kaçınılmaz olarak güçlenecektir."

"Ekonomide yeni rota"

"Türkiye’nin şu anda ihtiyacı olduğu daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ekonomi dinamiklerine güven sağlayacağına inanıyoruz" diyen Dizdar şöyle konuştu: ‘Toplumda adalet duygusunun güçlendirilmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleriyle hızlandırılmasını hedefleyen düzenlemeler ile demokrasimiz daha da güçlenecek. Türkiye, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ana istikametinin halkına, bölgesine ve yatırımcıya güven vermek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ekonomik anlamda yeni bir rotaya geçmesini sağlayacak en büyük yapısal reform, yargı reformudur."

"Amaç AB’ye tam üyelik"

Girişimciye, emekçiye, yabancı yatırımcıya, yani bütün ekonomi çevrelerine yakın ve güvenilir bir ortam kurma çabasını desteklediklerini belirten TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, "Böylece, Türkiye’nin ekonomik ufku genişleyecektir. Yargı reformunda ne kadar başarılı olursak, Türkiye’yi ekonomik açıdan da o kadar güvenli bir liman haline getirebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 amaç ve 63 hedef ile ana başlıklarını ortaya koyduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni iş dünyası olarak derin bir memnuniyetle karşılıyoruz. Düzenlemeler Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi, diğer yandan da Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefine bağlılığının da teyit belgesi niteliğini taşımaktadır. Bu konudaki siyasi irade de net bir şekilde ortaya konulmuştur" dedi.