Dizayn Makina’dan Akit’e ziyaret! İSO seçimlerine makine sektörü mührünü vuracak

OKAN ÇETİNDAĞ İSTANBUL

Akit Medya, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası 41. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayi Meslek Komitesi adına, Dizayn Makina Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztürk ve beraberindeki komite üyeleri, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Ziyarette Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu ve Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü M. Enes Kaçmaz hazır bulunurken İSO 41. Grup’un çalışmaları, özel amaçlı makine sanayisinin mevcut durumu ve seçim sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 26 Ekim Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Sanayi Odası (İSO) seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Öztürk ve komite üyeleri, sanayinin geleceği ve makine sektöründe yerli üretimin güçlendirilmesine yönelik hedeflerini değerlendirdi.

DÜNYA İLE REKABET GÜCÜ

Makine sektörünün Türkiye’nin sanayi altyapısındaki stratejik konumuna dikkat çeken Öztürk, özel amaçlı makine üretiminde yerli teknolojinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Necmettin Öztürk, şöyle devam etti: “Bir ülkenin sanayi gücü yalnızca fabrikalarının sayısıyla değil; kendi üretim teknolojisini geliştirme, makinelerini tasarlama ve üretme kabiliyetiyle ölçülür. Bizler de yıllardır üretimin içerisinden gelen sanayiciler olarak, özel amaçlı makine sektörümüzün daha güçlü, daha yenilikçi ve dünya ile rekabet edebilen bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz.”

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI

Görüşmede İSO seçimlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Nuri Karahasanoğlu da Necmettin Öztürk ve komite üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Karahasanoğlu, Akit Medya olarak süreci takip ettiklerini ve çalışmalarında yanlarında olduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca makine sektörünün ihtiyaçları, yerli üretim kapasitesinin artırılması, yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesi ve Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Bu anlamlı ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hediyeleşme ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.