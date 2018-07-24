Diz kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?

Diz eklem kireçlenmesinin belirtileri temel olarak diz ağrılarıyla başlar. Öncelikle hafif ağrılar, dizin ön kısmında hissedilerek başlar.

Daha sonra yürüme mesafesini etkilemesi görülür. Hasta belirli bir mesafe yürüdükten sonra diz ağrısı hisseder ve yürüme mesafesi giderek kısalır.

Sık sık dinlenme ihtiyacı hissedilir. Merdiven inip çıkarken, çömelirken ağrılar görülürken, bir süre sonrada hasta çömelemez veya merdiven inip çıkamaz duruma gelebilir.

Bunun sebebi de eklem açıklığının azalmasıdır. Eklemleri hareket ettirirken, çatır çutur sesler gelir ve bu ağrılı bir şekilde kendini hissettirir.

Özellikle sabah kalkıldığı zaman veya uzun süre dinlenildikten sonra harekete geçildiğinde bir tutulma şeklinde ağrı hissedilir.

Biraz yürüdükten sonra bu his ortadan kalkar. Diz kireçlenmesi olanlar, diz çevresinde ağrılı noktalar tarif ederler.

Özellikle dizin iç kısmında şiddetli hassas noktalar bulunur. Zamanla diz eklemi deforme olmaya başlar.

Bu da bacağın hareketini zorlaştırdığından, bacağında deforme olmasına neden olabilir.

Bu durumların yaşanmaması için kişinin günlük olarak yapması gerekenlerden biri, diz çevresindeki kasları güçlendirmek ve esnekliğini arttırmak için, zorlu egzersizlerden kaçınmak gerekir.

En güzel egzersiz dizin altına rulo şeklinde havlu yerleştirip, topuk yukarı doğru kaldırıp diz kasının kuvvetlenmesi sağlanır.

Yine diz iç kaslarını güçlendirmek için de yapılabilecek en güzel hareket, rulo şeklindeki havluyu iki bacağın arasına diz hizasına koyup, kuvvetlice sıkıştırılmasıdır.

Bu egzersizlerle diz kasları güçlendirilerek diz üzerindeki yük miktarı azaltılıp, kireçlenmenin hızı böylece azaltılır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.



