Diz kireçlenmesi tedavisi mümkün mü?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, diz kireçlenmesinde uygulanan tedavi şekillerini sizler için anlattı. Kireçlenme (osteoartrit), eklemleri oluşturan kemiklerin üzerini kaplayarak sürtünmeyi en aza indiren eklem kıkırdağının bozulması ile ortaya çıkan bir tür dejeneratif artrittir. Kireçlenme, eklem hareketleri sırasında ağrı, hareket kısıtlılığı, şişlik ve eklemlerde şekil bozuklukları ile karakterizedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, diz kireçlenmesinde uygulanan tedavi şekillerini sizler için anlattı. Kireçlenme (osteoartrit), eklemleri oluşturan kemiklerin üzerini kaplayarak sürtünmeyi en aza indiren eklem kıkırdağının bozulması ile ortaya çıkan bir tür dejeneratif artrittir. Kireçlenme, eklem hareketleri sırasında ağrı, hareket kısıtlılığı, şişlik ve eklemlerde şekil bozuklukları ile karakterizedir. Osteoartrit eklem kıkırdağının kaybına göre evrelendirilir. Eklem kıkırdağı olan hiyalin kıkırdağının zarar görmesi sonrası kendisinin iyileşme potansiyeli oldukça düşüktür. İlerleyen yaş ile ortaya çıkan diz, osteoartitinin tedavisinde amaç erken evrede kıkırdak kaybının durdurulması, ağrının giderilmesi, hareket yeteneğinin artırılması ile yaşam kalitenizi iyileştirilmesi ve günlük aktivitelerin daha rahat yapılmasının sağlanmasıdır. Tedavi seçenekleri hastanın bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır. Bunlar hastanın tıbbi geçmişi, ağrı düzeyi ve kireçlenmenin günlük yaşamınız üzerindeki etkisinin anlaşılmasıdır. Tedavi genellikle terapilerin ve yaşam tarzı seçimlerinin bir kombinasyonunu içerir.