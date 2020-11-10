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Dünya Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 04:10:00 -
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında konuştu. Paşinyan, "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu. Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı." diyerek Ermenistan ordusunun ne kadar kötü durumda olduğunu açıkladı.

Paşinyan, "Eğer göstericilere sert müdahale olmazsa Erivan sokaklara savaş alanına dönecek. Göstericilerin tamamı provokatör. Neden gidip Şuşa’yı savunmadılar? Benim istifamı isteyenlerden biri, bir gün önce Şuşa’daki görevlerini bırakıp kaçan bir siyasetçi." dedi.

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