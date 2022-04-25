Diz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Dizlerdeki ağrıyı geçirmenin en etkili yolları

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan diz ağrısı özellikle kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menisküs gibi rahatsızlıklar nedeniyle yaşanabiliyor. Yaralanma ve kaza sonucunda da kendini gösteren diz ağrısı bacak eklemlerinde en sık karşılaşılan ağrılardan birisidir. Yaşam kalitesini oldukça düşüren diz ağrısını geçirmek için evde yapılabilecek belli başlı yöntemler var.

Diz ağrısının nedenleri nelerdir?

- Fazla kilolar ve/veya obezite

- Vitamin ve/veya mineral eksikliği

- Hareketsizlik

- Aşırı yoğun ve zorlayıcı egzersizler

- Kireçlenme

- Menisküs

- Kemik erimesi

- Romatizma

- Yaşlılık

- Diz enfeksiyonları

- Ani yaralanmalar, burkmalar

- Adalelerde zayıflık

- Hamilelik

Diz ağrısına ne iyi gelir? evde diz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Bamya tohumundan yapılan çaylar: Ülkemizde ve dünya genelinde diz ağrısı çekenlerin sayısı bir hayli fazladır. Bunun önüne geçmek için evde hazırlanacak bitkisel kürler, uzun vadede çözüm getirebilir. Bu çözümlerin başında ise bamya tohumu geliyor. Aktarlardan rahatlıkla temin edilebilen bamya tohumu çayı, dizlerin kaybettiği sıvıların kısa bir süre içerisinde geri kazanılmasını sağlıyor.

Zencefil ve zerdeçal yağı: Zencefil ve zerdeçal bitkilerinden elde edilen yağlar ayrı ayrı ya da bir arada sürülebilir. Dizin ağrısını alan bu özel karışımlar kişilerin yürüme problemlerini de büyük oranda çözüm getirebilir.

Buz uygulaması: Buz, dizdeki ağrının ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Cildi korumak için buzun ince havluya sarılmasında fayda var. Ayrıca buz uygulaması, sinire ve cilde zarar vermemesi için 20 dakikadan fazla uygulanmamalı.

Diz Ağrılarından Korunmak İçin

Kaslarınızı güçlendirin

Bacak kaslarını güçlendirmek dize binen yükü azaltacağı için ağrı oluşumunu önler. Özellikle baldır ve alt bacak kasının güçlendirilmesi sizi birçok muhtemel sorundan kurtarır.

Dizlerinizi rahatlatın

Yanlış oturma ve uyuma pozisyonları dizlerinize baskı uygular ve tabii ki giydiğimiz kıyafetler… Sıkı pantolonlar yerine daha rahat kıyafetler tercih edin. Şık ayakkabılar yerine daha spor modeller giymek hayatınızı oldukça kolaylaştıracak ve dizlerinizi rahatlatacaktır.

Spor yapın

Bisiklete binmek, koşu yapmak, dağ yürüyüşü yapmak sizi çok zorlamayan ve kaslarınızı da bolca çalıştıran aktivitelerdir. Her gün saatlerinizi vermenizi bekleyemeyiz ancak haftada bir veya iki kez spora vakit ayırırsanız hayatınızın daha eğlenceli hale geldiğini ve kaslarınızın da zamanla güçlendiğini fark edeceksiniz.

Diz ağrınız olduğunda diz koruyucu kullanın

Bu koruyucular tüm ağırlığın dizinize binmesini engeller ve yükü eşit bir şekilde dizinize dağıtır. Eğer bir sakatlığınız varsa mutlaka koruyucu kullanın. Birden fazla diz koruyuşu vardır çünkü diz sakatlıkları oldukça çeşitlidir. Hangi tip koruyucuya ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için mutlaka doktorunuzdan yardım alın.