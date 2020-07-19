  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Diyetisyenlik taban puanları 2020

Beslenme ve Diyetetik fakültesi taban puanları | Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Diyetisyen olmak isteyenler "Beslenme ve Diyetetik fakültesi taban puanları 2020 başarı sıralaması" konularını araştırıyor. İşte, Diyetisyenlik taban puanları 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 21:08:00 -
Diyetisyenlik taban puanları 2020

Kariyerini diyetisyen olarak sürdürmek isteyenler Beslenme ve Diyetetik fakültesi puanlarını araştırıyor. İşte, diyetisyenlik taban puanları…

Diyetisyenlik taban puanları 2020

Beslenme ve Diyetetik fakültesinde okumak isteyen adaylar okulların puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Peki, hangi okul kaç puanla öğrenci alıyor.

 

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması
Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması

Korona Virüs

Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması 2020
Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması 2020

Eğitim

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması 2020

Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum
Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum

Eğitim

Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı