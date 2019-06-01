Diyetisyen Uzun, oruç tutmanın detoks etkisi yaptığını belirtti

Oruç tutmanın ibadet açısından sevabının yanında tıbbı olarak da insan sağlığına birçok faydasının olduğu belirtildi. Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Hande Nur Uzun, oruç sayesinde kalın bağırsak, böbrek ve derinin toksinlerden temizlendiğini detoks etkisi ile organların yenilendiğini belirtti.

Ramazan ayında sindirim sisteminde ve metabolizmada yaşanan değişikliklerin özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Diyetisyen Hande Nur Uzun, ramazan ayının vücut için bir tatil ayı olduğunu kaydetti. Sağlıklı bir insanda normal bir midenin 200-250 gramlık yemeğin sindiriminde ilk aşamayı 3-4 saat içinde kolayca gerçekleştirebildiğini 2 katı yani 400-500 gram yemek yendiğinde sindirimin zorlaştığını kaydeden Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Hande Nur Uzun, “Fazla gelen besin depolanmaya gönderilir. Kalp de sindirim olayı için haddinden fazla çalışmaya zorlanır. Normalden yaklaşık 5 kat fazla çalışır. Bütün bu yoğun iş yükü vücutta stresi artırır. Sonuç hazımsızlık, şişkinlik, artmış yağ kütlesi ve mutsuzluk. Ramazan ayı da bütün sene boyunca böyle zorlanan bir vücut için bir tatil zamanı gibidir. Biyolojik ve fizyolojik sağlığımız için oruç tutmanın birçok faydası vardır” dedi.

Araştırmalara göre aç kalma süresinin kök hücrelerindeki bir bölgeyi aktif hale getirerek bağışıklık sisteminin kendini yenilemesini sağladığını kaydeden Diyetisyen Uzun, “Bağışıklık mekanizmasında yeni akyuvarlar oluşuyor. Geri kalan 11 ay boyunca çok yoğun kalori alıyoruz. Vücudumuz herhangi bir enfeksiyonla ya da hastalıkla savaşmak yerine bu gıdaların kalorisini yakmaya, depolamaya uğraştığından olması gereken görevlerini yerine tam getiremiyor. Oruç tutarken bu olay tam tersi oluyor. Vücut yaşamak için gerekli olan daha önemli görevlere vakit bulabiliyor” diye konuştu.