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Diyetisyen uyarısı: "Uykudan 2 saat önce mutfaktan uzaklaşın"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, yatmadan 2 saat önce besin tüketilmemesinin hem zayıflamaya yardımcı, hem de sabaha daha enerjiyle uyanmayı sağladığını söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:31
Diyetisyen uyarısı: "Uykudan 2 saat önce mutfaktan uzaklaşın"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, yatmadan 2 saat önce besin tüketilmemesinin hem zayıflamaya yardımcı, hem de sabaha daha enerjiyle uyanmayı sağladığını söyledi.


Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, beslenme düzeninin bozulması, fiziksel aktivitenin sınırlandırılması, su tüketiminin azalması gibi durumların kilo alımına neden olabildiğini, özellikle yaz mevsiminde değişen alışkanlıkların mutlaka geç kalınmadan eski rutin alışkanlıklarla yer değiştirmesi gerektiğini kaydetti.


Beslenme düzeninin bozulmasıyla kronik hastalıklarla karşılaşma durumlarıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunan Demetgül, “Bu yüzden düzenli uyku, sağlıklı öğünler, bol su tüketimi, günlük fiziksel aktivite yapmak mutlaka günlük alışkanlıklarımız olmalıdır. Yaz mevsiminde tüketimi artan gazlı şekerli içeceklerin tüketiminden kaçınılmalı ayrıca kafein içeren kahve ve çay gibi içeceklerinde mutlaka belirlenen ölçülerden fazla tüketilmemelidir. Günlük olarak yetişkin bireylere 6-8 saat uyku gereklidir. Özellikle yüksek kafein içerikli içecekler uykusuzluğa ve sonucunda da yorgunluğa sebep olarak sağlığımızı olumsuz etkiler” dedi.



“Uyandıktan 30 dakika sonra kahvaltı yapılmalı”


Uyandıktan 30-40 dakika sonra mutlaka kahvaltı yapılması ve günlük olarak en az 2 en fazla 5 saat arayla öğünler planlanması gerektiğini dile getiren Dyt. Seda Demetgül, “Haftalık olarak ortalama 150 dk. hafif tempolu fiziksel akitivite planlanmalıdır. Bireyin gereksinmesine göre değişse de günlük ortalama 2 buçuk, 3 litre su tüketilmelidir. Uyumadan 2 saat öncesinde besin tüketimi mutlaka bitirilmelidir. Özet olarak; bireyin gereksinimlerine göre beslenmesi çok önemlidir, kişisel özelliklerinize ve yaşam koşullarınıza uygun beslenme önerileri için diyetisyen desteği almak en doğru yöntemdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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