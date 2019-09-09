Diyetisyen Demetgül: “Çocuklarınızı dengeli besleyin”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, “Mutlaka çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir şekilde yapılan beslenme okulda çocukların başarılı olmasını sağlayacaktır” dedi.

Kahvaltıda süt ve yumurta olmalı

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, okul çocuklarının güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı ile başlamaları gerektiğini söyledi. Demetgül, “Mutlaka yumurta tüketimi sağlanmalıdır. Mevsim yeşillikleri, peynir, zeytin gibi besinlere kahvaltıda yer verilebilir. Porsiyon kontrolü sağlanarak pekmez veya bal ölçülü miktarda tüketilebilir. İçecek olarak süte kahvaltıda yer verilmesini tavsiye ediyoruz. Tam buğday ekmeği tüketilebilir. Eğer sabahları kahvaltı yapılamıyorsa tam buğday ekmeği ile hazırlanmış bir sandviç yapılabilir ve çocukların çantasına konabilir. Okul çantalarına mutlaka fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler veya taze meyveler ya da kuru meyveler gibi ara öğünler koyulmalıdır. Bu, çocukların okullarda paketli gıdalara yönelmesini engelleyecektir. Gün içerisinde mutlaka 3 porsiyon süt veya süt ürünlerine çocukların beslenmesinde yer verilmelidir. Çocukların su tüketimlerine dikkat edilmelidir ve ortalama 1.5, 2 litre su tüketmelidirler. Yeterli ve dengeli beslenmek hem çocukların daha sağlıklı olmalarını hem de okul başarılarının daha yüksek olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

2 saatten fazlası yasak

Çocukların hareket etmelerini de sağlamak gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, “Teknolojinin gelişmesiyle, televizyon, bilgisayar ve tablet gibi cihazların kullanımı arttı. Çocukların bu cihazların karşısında 2 saatten fazla hareketsiz kalmalarına izin vermemeliyiz, ayrıca okulla birlikte çocuklar daha da hareketsiz kalabiliyor. Bu nedenle akşam aileyle birlikte yürüyüşlere çıkmak veya hareket edilebilecek oyunlar oynamak çocukların büyüme ve gelişmeleri açısından yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.