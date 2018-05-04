Diyet yapanlar için atıştırmalık kurabiye tarifleri

DİYET KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER:

-2 adet muz

-Yarım çay bardağı yağsız süt

-2 su bardağı yulaf ezmesi

-1 kase ceviz

-1 adet yumurta

-1 çorba kaşığı bal

-1 tatlı kaşığı kakao

-1 tatlı kaşığı tarçın

-1 tatlı kaşığı zencefil

YAPILIŞI:

Önce derin bir karıştırma kabında muzları ezin ve üzerine yumurta, yulaf, süt, kakao, ceviz, tarçın, bal ve zencefili ekleyin.

İyice karıştırdıktan sonra bir saat dinlendirin ve 180 derece fırını ayarlayıp, tepsinizi hazırlayın.

Karışımı istediğiniz şekilde bölerek tepsiye dizin ve ısınan fırında 15 dakika pişirin. İşte diyet kurabiyeniz hazır!

BALLI TARÇINLI ELMA CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER:

-4 adet elma

-2 yemek kaşığı bal

-1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Elmaları ince ince dilimleyin ve tepsiye yerleştirin. Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla bal sürün ve üzerine tarçın serpin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 1 saate yakın pişirin. İşte ballı tarçınlı elma cipsiniz hazır!

SOSLU SALATALIK TARİFİ

MALZEMELER:

-2 adet salatalık

-100 gram süzme yoğurt

-100 gram beyaz peynir

-1 çay kaşığı sebze çeşni

-Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

-Dereotu

YAPILIŞI:

Salatalıkları uzun ve ince şeritler halinde doğrayın. Yoğurt, peynir, sebze çeşni ve cevizleri bir kapta karıştırın ve üstüne dereotu serpin. Doğradığınız salatalıkları sosa batırarak afiyetle tüketin.

Afiyet olsun...