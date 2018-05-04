Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyet yapanlar için atıştırmalık kurabiye tarifleri

Diyetinizin ara öğünlerinde yiyeceğiniz, kalorisi düşük tatlı atıştırmalıklar ile açlığınızı geçiştirmek mümkün. İşte diyet uygulayanlara özel atıştırmalık tarifleri...

04 Mayıs 2018 Cuma 17:24
Diyet yapanlar için atıştırmalık kurabiye tarifleri

DİYET KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER:

-2 adet muz

-Yarım çay bardağı yağsız süt

-2 su bardağı yulaf ezmesi

-1 kase ceviz

-1 adet yumurta

-1 çorba kaşığı bal

-1 tatlı kaşığı kakao

-1 tatlı kaşığı tarçın

-1 tatlı kaşığı zencefil

YAPILIŞI:

Önce derin bir karıştırma kabında muzları ezin ve üzerine yumurta, yulaf, süt, kakao, ceviz, tarçın, bal ve zencefili ekleyin.

İyice karıştırdıktan sonra bir saat dinlendirin ve 180 derece fırını ayarlayıp, tepsinizi hazırlayın.

Karışımı istediğiniz şekilde bölerek tepsiye dizin ve ısınan fırında 15 dakika pişirin. İşte diyet kurabiyeniz hazır!

BALLI TARÇINLI ELMA CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER:

-4 adet elma

-2 yemek kaşığı bal

-1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Elmaları ince ince dilimleyin ve tepsiye yerleştirin. Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla bal sürün ve üzerine tarçın serpin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 1 saate yakın pişirin. İşte ballı tarçınlı elma cipsiniz hazır!

SOSLU SALATALIK TARİFİ

MALZEMELER:

-2 adet salatalık

-100 gram süzme yoğurt

-100 gram beyaz peynir

-1 çay kaşığı sebze çeşni

-Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz

-Dereotu

YAPILIŞI:

Salatalıkları uzun ve ince şeritler halinde doğrayın. Yoğurt, peynir, sebze çeşni ve cevizleri bir kapta karıştırın ve üstüne dereotu serpin. Doğradığınız salatalıkları sosa batırarak afiyetle tüketin.

Afiyet olsun...

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:24
  1. DİYET
  2. atıştırmalıklar
  3. sağlık
  4. kadın
  5. yaşam
  6. kilo vermek
  7. sağlıklı kilo verme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    1. Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    2. Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i
    3. 14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu!..
    4. "Gençlerin hedefi 2023 ve 2053"
    5. Kılıçdaroğlu kendi kendini yalanladı:..
    6. Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a..
    7. Dikkat! ÖSYM sınav tarihini erteledi
    8. Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi?..
    9. Evde kendi deodorantımızı yapmak mümkün
    10. Yalnız kalan HDP adayını resmen açıkladı
    11. Bahçeli'den flaş Muharrem İnce yorumu
    12. İyi Parti'den kısa Muharrem İnce..
    13. El Clasico sonrası Talisca için..
    14. Diyet yapanlar için atıştırmalık..
    15. Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon
    16. Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli..
    17. Bakan uyardı! "Araç içinde sosyal..
    18. Abdullah Ağar milletvekili aday adayı!..
    19. Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
    20. Baba oğul aday oldular!
    Kuveyt Türk
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın