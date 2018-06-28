Diyet ürünleri zararlı mıdır?

Gündelik hayatta diyet, kişinin kendine belirlediği yiyecek miktarını ayarlayarak yapabileceği bir programdır. Daha çok, normalde tükettiği yiyecek miktarını belirli oranda azaltması faydalı olacaktır. Zaten diyeti gerektiren şey, normalden fazla yiyecek tüketimidir. Eser miktarda azaltılarak bu problem çözülebilir.

Diyet ürünlerin diyete hiçbir katkısı yoktur. Diyet ürünler, müşteriye yeni olanaklar sunmak adına pazara sürülen yiyeceklerdir. Daha çok gününü dışarıda geçiren kişiler içindir. Yemek alışkanlığı olmayan insanların da tercih ettiği diyet ürünler, tam bir öğün geçiştirme olayıdır.

Bu sebeple diyet ürünlerini yemek kişiye hiçbir şey katmaz. Tam tersi olarak, çok fazla tüketildiğinde hastalıklara sebebiyet verebilirler. Diyet ürünleri netice itibariyle hazır gıdalardır.

Diyet ürünlerin zararı konusuna gelinecek olursa, diyet ürünler hazır gıdaların taşıdığı miktarda zarara neden olur. Hazır gıdaları tüketmek ne kadar doğru ise diyet ürünleri de o doğrultuda zararlı denilebilir.

Bunun haricinde ek olarak zarar taşımazlar. Gıdaların hafifletilmiş halidirler. Ayrıca tüketim için spesifik ürünler olduklarından, hedef kitlesi oldukça düşüktür.

Diyet ürünlerin diyet yapan insanlar için zararı vardır. Diyet ürünler tüketilerek yapılan diyetler zararlıdır. Diyet ürünler vücudun ihtiyacı olan yararlılığı karşılayamadıklarından, beslenme sistemini düzensiz kılar. Vücut ihtiyaç duyduğu miktarda protein, yağ, vitamin ve minerali alamazsa, diyet yapmak bir yana daha çok kilo alabilir.

Bu yüzden diyet ürünlerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Bu konuda uzman bir hekimin tavsiyesi alınmadan diyete başlanmamalıdır. Özellikle ciddi miktarda kilo problemi olan insanlar diyet ürünleri kullanırken dikkatli olmalıdır.

Diyet yapmaya başlamadan önce mutlaka bir diyetisyene başvurulmalıdır. Vücut kilo, boy ve yağ miktarı ölçtürülmelidir. Aylık olarak tekrarlanan tahliller yaptırılmalıdır. Bu tahliller, kilo kaybının yağdan mı yoksa kastan mı verildiğini gösterir.

Kilonun kastan verildiği durumlar tehlikelidir. Bu nedenle hekim kontrolüne ihtiyaç vardır. Ayrıca doktorun verdiği diyet programının dışına çıkılmamalıdır.

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