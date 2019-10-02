Diyet tavuklu salata nasıl yapılır? Tavuklu salata tarifi

Kilo vermek isteyenler her gün benzer lezzetleri tüketmek istemez. Bu nedenle yeni tariflere bir hayli açıktırlar. Siz de hem lezzetli hem de diyetinizi olumsuz etkilemeyen bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, tavuklu salata tarifi…

Diyet tavuklu salata nasıl yapılır?

Malzemeler:

4 yaprak marul

500 gram haşlanmış tavuk

3-4 adet kiraz domates

5-6 sap nane

5-6 sap dereotu

5-6 sap maydanoz

Tuz

Sumak

Limon suyu

Arzuya göre zeytinyağı

Öncelikle işe tavuğu haşlayarak başlayın.

Haşladığını tavuğu küçük parçalara bölün.

Diğer salata malzemelerini derin bir kaseye alın.

Karışıma tavuğu da ekleyip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun.