0553 313 94 23

Diyet tavuklu salata nasıl yapılır? Tavuklu salata tarifi

Kilo vermek isteyenler her gün benzer lezzetleri tüketmek istemez. Bu nedenle yeni tariflere bir hayli açıktırlar. Siz de hem lezzetli hem de diyetinizi olumsuz etkilemeyen bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, tavuklu salata tarifi…

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:09
Diyet tavuklu salata nasıl yapılır? Tavuklu salata tarifi

Kilo vermek isteyenler her gün benzer lezzetleri tüketmek istemez. Bu nedenle yeni tariflere bir hayli açıktırlar. Siz de hem lezzetli hem de diyetinizi olumsuz etkilemeyen bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, tavuklu salata tarifi…

Diyet tavuklu salata nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 yaprak marul
  • 500 gram haşlanmış tavuk
  • 3-4 adet kiraz domates
  • 5-6 sap nane
  • 5-6 sap dereotu
  • 5-6 sap maydanoz
  • Tuz
  • Sumak
  • Limon suyu
  • Arzuya göre zeytinyağı 

Öncelikle işe tavuğu haşlayarak başlayın.

Haşladığını tavuğu küçük parçalara bölün.

Diğer salata malzemelerini derin bir kaseye alın.

Karışıma tavuğu da ekleyip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:09
  1. Diyet tavuklu salata nasıl yapılır?
  2. Tavuklu salata tarifi
  3. tavuklu salata tarifi diyet
  4. tavuklu yeşil salata tarifi
  5. tavuklu salata şehriyeli
  6. tavuklu göbek salata
  7. tavuklu yogurtlu diyet salata
  8. tavuklu salata sosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Aile Meclisi'nden Okul Aile Birliği çağrısı
    1. Türkiye Aile Meclisi'nden Okul Aile..
    2. TÜİK 20 uzman yardımcısı alımı için..
    3. "Yaşlılarımızı huzurevlerinde ölüme..
    4. Vitoria Eintracht Frankfurt maçı ne..
    5. Arsenal Standard Liege maçı ne zaman..
    6. Lazio Rennes maçı ne zaman saat kaçta..
    7. Jamie Vardy, Ronaldo’yu geride bıraktı
    8. Krasnodar Getafe maçı ne zaman saat..
    9. Sevilla APOEL maçı ne zaman saat kaçta..
    10. AZ Alkmaar Manchester United maçı ne..
    11. Braga Slovan Bratislava maçı ne zaman..
    12. Wolfsberger Roma maçı ne zaman saat..
    13. Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman..
    14. Kastamonu'da üniversite öğrencisi..
    15. CSKA Moskova Espanyol maçı ne zaman..
    16. Terör örgütü PKK'ya gri çizik!
    17. Mehmet Ali Erbil manevi değişimi ile..
    18. Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli..
    19. Feyenoord Porto maçı ne zaman saat..
    20. 3 terörist daha öldürüldü!
    21. Didem Arslan Yılmaz'dan Altın Kelebek..
    22. Medipol Başakşehir, Borussia..
    23. 15 ayda Kur'an'ı ezberledi! 13 mahkuma..
    24. Diyet tavuklu salata nasıl yapılır?..
    25. Hücre evinde öldürülen teröristlerin..
    26. AK Parti’den 50+1 açıklaması!
    27. Başakşehir Borussia Mönchengladbach..
    28. Üzüm suyunun faydaları nelerdir? Evde..
    29. Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat..
    30. NASA depremin ses kaydını yayınladı!
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı