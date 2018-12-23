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Diyet piramit pasta

Diyette canınız tatlı çektiğinde bu pastadan tadabilirsiniz. İşte diyet piramit pasta tarifi…

23 Aralık 2018 Pazar 23:15
Diyet piramit pasta

MALZEMELER

6 paket limonlu diyet bisküvi
1 su bardağı diyet süt
3 çorba kaşığı esmer şeker
2 adet yumurtanın sarısı
1 paket vanilya
2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Diyet bisküvileri ufak ufak kırın. Süt, esmerşeker, yumurta sarısı, vanilya ve kakaoyu bir tencerede karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra yağı ekleyin. Kırdığınız bisküvileri de tenceredeki karışıma ekleyip karıştırın. Dikdörtgen şeklinde bir alüminyum folyo kesin. Folyonun ortasına uzunlamasına pasta hamurunu yayın. Daha sonra folyoyunun yan kısımları ile pastanın üzerini kapatın. Elinizle hamuru yukarı doğru yükselterek piramit şekli verin. Pastayı buzlukta dondurun. Dilimleyerek servis yapın.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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