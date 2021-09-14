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Kadın - Aile Diyet için özel fırında mücver
Kadın - Aile

Diyet için özel fırında mücver

Kabakgiller familyasından olan yeşil kabak, en çok tüketilen ve diyet listelerinde yer verilen bir sebzedir.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:50:00 -
Diyet için özel fırında mücver

Kabakgiller familyasından olan yeşil kabak, en çok tüketilen ve diyet listelerinde yer verilen bir sebzedir. Kalp sağlığını korumakla birlikte kanser riskini de azaltır. Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan fırında kabak mücver tarifi:

Malzemeler

  • 4 kabak
  • 4 taze soğan
  • 3 yumurta
  • Yarım demet maydanoz
  • 1.5 su bardağı un
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı
  • Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

Öncelikle kabakların kabuklarını soyun ve rendeleyin. Suyunu sıktıktan sonra, rendelenmiş kabakları bir kap içerisine alın. Kabakların üzerine yumurtaları kırın. Önceden rendelediğiniz beyaz peyniri de karışımın içerisine dökün. Kabartma tozunu kabın içine ilave ettikten sonra, azar azar un ekleyerek karıştırma işlemine başlayın. Tuz, karabiber ve pul biberi de karışıma ekleyin, koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Kullanacağınız tepsinin içine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız harcı, kaşık yardımı ile alarak tepsinin içerisine yerleştirin. Kullandığınız kaşık ile harcın kenarlarını ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırına, hazırladığınız karışımı atabilirsiniz. Üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak veya soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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