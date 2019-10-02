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Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli çorba tarifi

Hem karnım doysun hem de diyetim bozulmasın diyorsanız; bu tarif tam size göre. İşte, zencefilli çorba tarifi...

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:28
Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli çorba tarifi

Hem karnım doysun hem de diyetim bozulmasın diyorsanız; bu tarif tam size göre. İşte, zencefilli çorba tarifi...

Diyet çorba nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • Çeyrek taze zencefil
  • 2 parça brokoli
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • 4 su bardağı su 

Zeytinyağını bir tencereye alın ve yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin.

Soğanın rengi dönünce tencereye küp halinde doğradığınız kabakları ilave edin.

Ardından tencereye su ilave edin.

7-8 dakika sonra tencereye brokolileri de dahil edin. Birkaç dakika sonra ise tencereye rendelediğiniz zencefili alın.

Tüm sebzeler haşlanınca ocağın altını kapatın.

Son olarak çorbayı blendardan geçirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:28
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