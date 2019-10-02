Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli çorba tarifi Hem karnım doysun hem de diyetim bozulmasın diyorsanız; bu tarif tam size göre. İşte, zencefilli çorba tarifi...

Hem karnım doysun hem de diyetim bozulmasın diyorsanız; bu tarif tam size göre. İşte, zencefilli çorba tarifi... Diyet çorba nasıl yapılır? Malzemeler: 4 adet kabak

1 adet soğan

Çeyrek taze zencefil

2 parça brokoli

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

4 su bardağı su Zeytinyağını bir tencereye alın ve yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin. Soğanın rengi dönünce tencereye küp halinde doğradığınız kabakları ilave edin. Ardından tencereye su ilave edin. 7-8 dakika sonra tencereye brokolileri de dahil edin. Birkaç dakika sonra ise tencereye rendelediğiniz zencefili alın. Tüm sebzeler haşlanınca ocağın altını kapatın. Son olarak çorbayı blendardan geçirin. Afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.