Diyet çorba nasıl yapılır? Zencefilli çorba tarifi
Hem karnım doysun hem de diyetim bozulmasın diyorsanız; bu tarif tam size göre. İşte, zencefilli çorba tarifi...02 Ekim 2019 Çarşamba 19:28
Hem karnım doysun hem de diyetim bozulmasın diyorsanız; bu tarif tam size göre. İşte, zencefilli çorba tarifi...
Diyet çorba nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 4 adet kabak
- 1 adet soğan
- Çeyrek taze zencefil
- 2 parça brokoli
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 4 su bardağı su
Zeytinyağını bir tencereye alın ve yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin.
Soğanın rengi dönünce tencereye küp halinde doğradığınız kabakları ilave edin.
Ardından tencereye su ilave edin.
7-8 dakika sonra tencereye brokolileri de dahil edin. Birkaç dakika sonra ise tencereye rendelediğiniz zencefili alın.
Tüm sebzeler haşlanınca ocağın altını kapatın.
Son olarak çorbayı blendardan geçirin.
Afiyet olsun.
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