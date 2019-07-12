Diyarbakırspor transfere başladı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Diyarbakırspor, transfere hızlı başladı.

Sezon sonunda şampiyon olarak Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmek isteyen yeşil-kırmızılı kulüp 1955 Batman Belediyespor’dan 1992 doğumlu forvet oyuncusu Osman Afşin ve 1995 doğumlu savunma oyuncusu Sadun Ay ile sözleşme imzaladı. Osman’ın geçen sezon 18 maçta 14 gol kaydettiği bildirildi.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, güçlü bir kadro kurarak şampiyon olacaklarını söyledi. Efsaneyi el birliği ile canlandıracaklarını belirten Karakoç, "Diyarbakırspor’un yeniden dirilişi başlamıştır inşallah. Bizler de bunun için büyük umutla yola çıktık. Transferlerimizi gerçekleştirmeye başladık. İki başarılı oyuncuya imzayı attırdık. Bunlar kalitesi bilinen oyunculardır. Güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakırspor’u ayağa kaldırmak için herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.