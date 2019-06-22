Diyarbakırlılara indirim müjdesi
Diyarbakır'da şube açan MediaMarkt, birçok üründe yüzde 77'e varan indirim uygulayacak.22 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
MediaMarkt, bugün Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’de mağaza açıyor. Açılış dolayısıyla vantilatörler yüzde 77’ye, elektrikli süpürgeler yüzde 57’ye, saç düzleştirme cihazları yüzde 50’ye, XBOX’lar yüzde 48’e, kahve makineleri yüzde 50’ye, buharlı ütüler yüzde 43’e varan, akıllı telefonlar ise yüzde 28’e varan indirimlerle satışa sunulacak.
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