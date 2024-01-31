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Gündem Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü!
Gündem

Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 18:47:00 - 2024-01-31 18:53:01
Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü!

Diyarbakır'da "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Pişkin'in İstanbul Fatih'te saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay, saat 14.00’da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii’ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi ile tartıştı.

Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı!

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, tartışma sonrasında Ramazan Pişkin'i bıçakladı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Pişkin, hastaneye kaldırıldı. Pişkin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, cinayete kurban giden Ramazan Hoca ile en son dün gece görüştüğünü belirterek şunları söyledi:
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"Dün akşam saat 20.00’da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi."

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