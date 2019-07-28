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Diyarbakırlı kadınlar, ektikleri ürünleri mezarlık önünde satıyor

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçelerinde sebze eken kadınlar, daha sonra topladıkları ürünleri perşembe günleri mezarlık önünde satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:20
Diyarbakırlı kadınlar, ektikleri ürünleri mezarlık önünde satıyor

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçelerinde sebze eken kadınlar, daha sonra topladıkları ürünleri perşembe günleri mezarlık önünde satarak aile geçimine katkıda bulunuyor. Kadınlar, kendilerine ait bir pazar yeri oluşturulmasını talep ediyor.


Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçelerinde sebze eken Bilbay ailesi, daha sonra topladıkları ürünleri mezarlık önüne getirip satıyor. Günübirlik topladıkları ürünleri özellikle perşembe günleri mezarlık önüne getirip satarak aile geçimine katkıda bulunan kadınlar, kendilerine ait bir pazar yeri oluşturulmasını talep ediyor.


15 kişilik ailenin geçimini sağladığını belirten Ayşe Bilbay, 25 yıldır sebze ektiklerini ve ektikleri sebzelerin üreticiden vatandaşa direk sattıkları için çok ucuz olduğunu söyledi. Bilbay, “25 yıldır bu bahçeyi ekiyorum, patlıcan, biber, domates, salatalık, kabak gibi sebzeleri yetiştiriyoruz. Kendimiz, ekiyor ve kendimiz satıyoruz. Pazar yeri olmadığından dolayı mezarlık girişlerinde satıyoruz, biz pazar yeri istiyoruz. Her gün topladıklarımızı satalım, organik, kendimiz ekiyor kendimiz satmak istiyoruz, emeklerimiz boşa gitmesini istemiyoruz. Biz yaşlandık, sabrımız gelsin diye bahçeyi ekip biçiyoruz, bakım yapıyoruz vakit geçiriyoruz" dedi.


Bahçede topladıkları sebzeleri mezarlık girişinde satan Saliha Bilbay ise topladıkları sebzeleri satamadıklarından dolayı geçimlerini sağlayamadığını ve yetkililere seslenerek kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Bilbay, "Kendi malımız, kendimiz ekiyor, biçiyor ve kendi emeklerimizi sattığımız için halden daha ucuz. Ürünlerimiz, salatalık, biber, patlıcan, domates, semizotu. Doğal Hevsel Bahçelerinin ürünü, 25 yıldır buradayız. Bir evde 15 kişiyiz, bu sattıklarımız gelirimiz, biz de kurtarmıyor diye pazar yeri istiyoruz. Her gün pazarda satarsak ürünlerimiz ezilmez yazıktır, baya eşyamız kalıyor. Günlük 60 lira kazanıyoruz, o parayla da gidip yiyecek alıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, sesimizi duysunlar ve bize pazar yeri temin etsinler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:20
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