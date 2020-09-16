  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakırlı fındık işçileri yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı
Aktüel

Diyarbakırlı fındık işçileri yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticisi Birol Aksoy, Diyarbakır'dan gelen tarım işçileri için hem sezonun yorgunluğu atmak hem de kardeşlik mesajı vermek amacıyla yemek organizasyonu düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:22:37 -
Diyarbakırlı fındık işçileri yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı

SAKARYA (AA) - Sakaryalı fındık üreticisi, Diyarbakır'dan gelen tarım işçilerini yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurladı.

Karasu ilçesinde fındık üreticisi Birol Aksoy, fındık hasadı için Diyarbakır'dan kente gelen tarım işçiler için hem sezonun yorgunluğunu atmak hem de kardeşlik mesajı vermek amacıyla yemek organizasyonu düzenledi.

Karasu sahilinde düzenlenen yemek programından sonra tarım işçileri, memleketlerine yolcu edildi.

- "Ezelden beri kardeşiz"

Birol Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 fındık sezonunun sona ermesinin ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dedeköy'den gelen fındık işçileriyle yorgunluk atmak, Sakaryayı tanıtmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İlk defa deniz gören bazı işçilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Aksoy, "Bir dahaki sene için onlarla sözleştik. Sakarya'nın bir kardeşlik coğrafyası olduğunu onlara anlattık, 72 farklı milletin yüzyılları aşan bir şekilde beraber sorunsuz yaşamalarını örnek gösterdik. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde 'Müminler ancak kardeştir.' düsturunu şiar edinmiş bir milletiz. Ezelden beri kardeşiz ve sonsuza dek kardeş kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz
Gündem

Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz

Yunan Milletvekili Dimitris Kammenos katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir itirafta bulundu. Kammenos "Eğer Türklerle Lahey'e gid..
15 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha korona..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı