0553 313 94 23

Diyarbakırlı çocuklardan işaret diliyle bayram kutlaması

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin eğitim kurslarına katılan çocuklar ’Hayat bayram olsa’ şarkısını işaret diliyle seslendirerek bayramı kutladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
Diyarbakırlı çocuklardan işaret diliyle bayram kutlaması

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’nin eğitim kurslarına katılan çocuklar ’Hayat bayram olsa’ şarkısını işaret diliyle seslendirerek bayramı kutladı.


Bağlar Belediyesi’nin açtığı eğitim kurslarına katılan çocuklar, işaret diliyle Kurban Bayramı’nıkutladı. Bağlar Belediyesi Halk Kütüphanesi bahçesinde ve koridorunda çekilen videoda, çocuklar yıllardır dillerden düşmeyen ’Hayat bayram olsa’ şarkısını işaret diliyle seslendirerek akranlarının bayramını kutladı. Neşeli geçen çalışmadan sonra yine işaret diliyle bu kez İstiklal Marşı’nı seslendiren çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla poz vererek renkli görüntüler oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere son noktayı koydu: Kurban insan neslinin devamı için Cenab-ı Allah'ın bize hediyesidir
    1. Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere..
    2. Edirne'de yürekler ağza getiren deprem
    3. İSPARK'ın devraldığı otogar..
    4. Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep..
    5. En acı bayram
    6. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
    7. Akkent’e sıcak asfalt
    8. Belediyeyi göreve çağırıyorum
    9. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    10. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    11. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    12. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    13. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    14. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    15. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    16. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    17. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    18. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    19. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    20. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz