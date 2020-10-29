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Aktüel Diyarbakırlı çocuk ve gençler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
Aktüel

Diyarbakırlı çocuk ve gençler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:13:10 -
Diyarbakırlı çocuk ve gençler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "spor şöleni"ne katılan çocuk ve gençler doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, bayram dolayısıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Yeşil Kuşak Parkı'nda "spor şöleni" düzenledi.

Etkinliğe katılan çocuk ve gençler, kaykay ve patenle kaydı, langırt, dart, masa tenisi, voleybol, ayak tenisi ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Güngör, bayramın coşkuyla kutlandığını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla çocuk ve gençlere yönelik etkinlik düzenlediklerini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bu alanda masa tenisi, ayak tenisi, langırt, dart, kaykay, bisiklet ve paten gösterileri ile voleyboldan oluşan oyun gruplarımız var. Oyun gruplarımızın başında eğitimci arkadaşlarımız bulunuyor. Etkinliğe katılan 7-18 yaş arası çocuk ve gençler doyasıya eğleniyor. Biz de bundan mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız."

Katılımcılardan Hüseyin Çelikkaya, arkadaşlarıyla farklı etkinliklerde eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

Her yaştan çocuk ve gençler için oyun alanları bulunduğunu dile getiren Çelikkaya, "Bu tür etkinliklerin sadece özel günlerde değil sürekli yapılması güzel olur. Valimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerin devamı da gelir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Alanda paten kayan İshak Yılmaz ise arkadaşlarıyla eğlendiklerini ifade etti.

Yılmaz, "Bizim için bu tür etkinliklerin devamı çok önemli. Bugün çok eğlendik, paten kaydık, voleybol oynadık. Bugün çok güzel geçti." diye konuştu.




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