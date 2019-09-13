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Diyarbakırlı annelere Zonguldak'tan destek

Ereğli ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu "Gönül Birliği Komitesi", dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi

13 Eylül 2019 Cuma 15:52
Diyarbakırlı annelere Zonguldak'tan destek

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu "Gönül Birliği Komitesi", dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek oldu.

Devrim Bulvarı'nda bir araya gelen gruptakiler, "Yakarsa dünyayı analar yakar", "Analar evlatsız, evlatsız analar kalmasın", "Türk-Kürt kardeştir" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Fatma Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, silahlı mücadelesinde terör örgütünün belini ve ülke içindeki terörist sayısını minimize ederek bölgede kurulan korku imparatorluğunu kırdığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin HDP il binasında gerçekleştirdiği eyleme destek verdiklerini anlatan Yılmaz, "Biz Gönül Birliği Komitesi olarak bir işaret fişeği atmış olmak için böyle bir açıklama yapmak istedik. Diyarbakırlı analar yalnız değildir. Terörle mücadele tarihinin en anlamlı başkaldırısı olan bu Diyarbakır analarının ellerinden öpüyoruz ve topyekun millet olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Etkisini yitirmeye başlayan terör örgütüne "Hacire" ananın adımının tokat gibi geldiğine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hacire ana örnek oldu aynı durumdaki ailelere. Onlar da cesaret alarak teker teker koşmaya başladılar HDP il binasına. Bu PKK ile mücadelede yeni bir başlangıç, yeni bir çığırdır. Bu isyan dalga dalga büyüyecek, halk ile HDP-PKK tamamen ayrışacak ve terör çemberi iyice daralacak ve analardan gelen bu çığlıkla inşallah artık terör bitecek. Günlerdir PKK ile mücadelede bu anlamlı ve etkin yöntemin hazzını yaşıyor ve diyoruz ki Diyarbakır HDP il binası önünde çocuklarını isteyen annelerin feryadını, yüreklerindeki acılarının tüm ülkede karşılık bulduğunu, Ereğli'nin dağından, taşından bizler de hissediyor ve terörle mücadelede gönülleri birleşenler olarak haykırıyoruz, Diyarbakırlı anneler yalnız değildir. Terörü bu analar bitirecek."


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:52
  1. Diyarbakırlı annelere destek
  2. Ereğli
  3. Gönül Birliği Komitesi
  4. Zonguldak

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