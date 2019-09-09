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Diyarbakırlı anneler isyan etti: Kafanızı kuma gömmeyin

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, zulme sessiz kalan sözde aydın ve sanatçılara çağrıda bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
Diyarbakırlı anneler isyan etti: Kafanızı kuma gömmeyin

Diyarbakır’da, çocukları HDP’liler tarafından dağa kaçırılıp terör örgütü PKK’ya teslim edilen ailelerin direnişi yeni katılımlarla büyüyor. Çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 15’e yükseldi. Oturma eyleminin 6’ncı gününde, yüreği yanık anneler tüm tehditlere rağmen, çocuklarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak konusunda kararlı olduklarını bir kez daha tekrarladı.

Arkamızda kimler var

Mersin’den perşembe günü Diyarbakır’a gelen ve polis yeğeni Sedat Yabalak için oturma eylemini sürdüren Rahime Uymaz, ailelerin çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Uymaz, destek çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Devam edeceğiz oturmaya, çocuklarımız gelene kadar oturacağız. Son çaremiz bizim burası. 4.5 senedir bekliyoruz biz. Nerede, bizim arkamızda kim var, nerede sivil toplum örgütleri, nerede kadın kuruluşları, nerede? Çağrı yapıyoruz. Maalesef 6. gündeyiz. Destek çıksınlar bizlere sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler."

Uyuşturucu verdiler

Oturma eylemine dün katılan Hüsniye Kaya, kızı Mekiye’nin 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır’da kaybolduğunu söyledi. Hüsniye Kaya, PKK’lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye’ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. 2 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman için eyleme katılan annelerden Ayten Elhaman da, “Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum” dedi. Kaya ve Elhaman, “Bizim gibi yüreği yaralı annelerin feryadından cesaret aldık” diye konuştular.

Duyarsız kaldılar

Herkesi evladı ölüme gönderilen annelere destek olmaya çağıran aileler, PKK’nın siyasi kolu HDP’ye destek vermekten geri durmayan sözde aydın, sanatçı, akademisyen ve siyasetçilere tepki gösterdi. Yaşadıkları acıya duyarsız kalan Tarkan, Cem Yılmaz, Meltem Cumbul, Gülben Ergen gibi ünlülere "Kafanızı kuma gömmeyin, yanımızda olun" diye seslendiler.

Savcılıktan soruşturma

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP’nin Diyarbakır il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocukları kandırarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır” denildi. Ahmet Yenilmez, "Diyarbakır Anneleri'ni yalnız bırakmadı. Onlara karanfil verip 'Yanınızdayım" dedi.

Yenilmez'den annelere destek

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, dün İstanbul ve Ankara’dan gelen, aralarında Halime Kökçe, Fadime Özkan ve Betül Soysal’ın da olduğu 20’ye yakın kadın gazeteciyle birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelere kırmızı karanfil verip onlarla bir süre sohbet eden Yenilmez, "Bizim gösteremediğimiz erkekliği siz gösterdiniz. Şu duruşunuz, dağdaki o evlatlarımızın da geleceğini ve istikbalini kurtarma duruşudur. O yüzden ben hepinizin ellerinden öpüyorum. Vakurunuzu bozmayın, sahipsiz olduğunuza inanmayın. 82 milyon değil, bütün ümmet sizin için dua ediyor" diye konuştu.

Aralarında Halime Kökçe, Fadime Özkan ve Betül Soysal'ın da olduğu 20'ye yakın kadın gazeteci, çocuklarını PKK'dan geri almak için eylem yapan annelere destek verdi.

HDP'liler başına silah dayadı

Çocukları için onurlu direnişlerini sürdüren aileler, PKK yandaşlarının provokasyonları ve karalama kampanyaları işe yaramayınca bu kez ölümle tehdit edildi. Oturma eylemine katılan baba Mustafa Biçer, evlerinin önünde HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları’ndan olduklarını ileri süren 3 kişinin kafalarına uzun namlulu silah dayadığını söyledi. Biçer, "Oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize ‘HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız’ dediler. Biz Allah’tan başka kimseden korkmuyoruz. Yüce Rabbim vermiş bu canı sen alamazsın. Bu tehditler, HDP’lilerin emriyle yapılıyor. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar" dedi.

HDP il binasından çıkan bir provokatör, ailelere dönüp, “Satılmışlar” diye bağırdı. İsmi öğrenilemeyen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. HDP
  6. PKK

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