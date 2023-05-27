  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alman devinden lastikte çevreci beklenmedik hamle! Araç sahipleri dikkat: Türkiye'nin kapısı çaldılar

'Belediyeleri PKK'nın elinden aldık' diyen Bakan Soylu açıkladı! İşte bu yıl dağa çıkabilen terörist sayısı

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

CHP'nin kalesi İzmir'de başörtülü kadına çirkin saldırı! "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor

Sosyal medyada gündem olan video! Mesut Özil paylaştı: Değerini bil!

Yalan siyasetten bıkmadılar! Yeniden Refah Partisi'nin kadın adayı üzerinden çirkin algı

Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru: Kapalıçarşı'da dolar 21 TL! En yüksek seviyede, Bursalılar döviz kuyruğunda

Çalışmayan annelere müthiş destek: Çocuk bakımı projesi 1510 lira ödeme! Açıkladı!

4 ayda 13,5 milyon dolar kazandırdı! Onun için Suudi Arabistan da kapımızı çaldı
Sosyal Medya Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı! Erdoğan canımın bir parçasıdır
Sosyal Medya

Diyarbakırlı amca milyonları duygulandırdı! Erdoğan canımın bir parçasıdır

Yeniakit Publisher
2023-05-27 08:11:00 -

Diyarbakır'da seçim çalışmaları kapsamında kapısı çalınan bir vatandaşın sözleri milyonları duygulandırdı. 80 yaşındaki Diyarbakırlı amca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini şu sözlerle anlattı: Reis benim hayatımın, canımın bir parçasıdır. Bu memleketin Selahaddin Eyyubi'sidir. Benim başörtülü iki kızım öğretmendi. Okulda müdür onları başlarını açmaya zorluyordu. Unutamıyorum ağlıyorum. Erdoğan benim babamdır.

Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ikinci tur seçimleri bu pazar günü gerçekleşecek.

TARİHİ SEÇİMLERE İKİ GÜN KALDI

2. tur yarışı için seçim çalışmaları da sürüyor. Öte yandan yurdun farklı noktalarından dikkat çeken ve duygulandıran manzaralar da geliyor.

DİYARBAKIR'DAN MİLYONLARI DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Diyarbakır'da seçim çalışmaları kapsamında gençlerin kapısını çaldığı bir vatandaşın sözleri milyonları duygulandırdı. 80 yaşındaki Diyarbakırlı amca Başkan Erdoğan'a olan sevgisini "Sen onun fotoğrafını buraya getirdin. Reis benim hayatımın, canımın bir parçasıdır. Sanki o benim evime gelmiştir. Reis var ya ömrüm onun olsun. O bu memleketin Selahaddin Eyyubi'sidir. Kıymetini bilin" sözleriyle anlattı.

GÖZLERİ DOLARAK SEVGİSİNİ ANLATTI

Diyarbakırlı vatandaş sözlerine gözleri dolarak şöyle devam etti: Ben 80 yaşındayım memurdum işe gidemiyordum. Yolumu kesiyorlardı. Benim iki kızım başı kapalı öğretmendi. Okulda müdür onları başlarını açmaya zorluyordu. Ben o günleri unutmuyorum. Ağlıyorum. Erdoğan benim babamdır.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'nun hedef aldığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İmamoğlu'nun hedef aldığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gündem

İmamoğlu'nun hedef aldığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!
Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

amca erdoğanı sever diğerleri

acıkca oy atmayanlar davet edilir dişisleri bakanımız kim ne yapıyor Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde. Paris Büyükelçisi’nin davetlisi olarak katıldığı davette.“AK Parti iktidarında nefes alamıyoruz” havası basan Berna Laçin davet edildi
İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İştah bozan bitki
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İştah bozan bitki

İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor. İşte ..
Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir
Yaşam

Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı; uzman isimden de yağışlara ilişkin açıklama geldi. Haziran ayına sayılı günler kalması..
Herkes şokta! Tam bin kişiyi işten çıkartacaklar
Ekonomi

Herkes şokta! Tam bin kişiyi işten çıkartacaklar

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi JP Morgan'ın, First Republic Bank çalışanlarının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23