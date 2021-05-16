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Gündem Diyarbakır'ın tarihi yapılarına Filistin bayrağı yansıtıldı
Gündem

Diyarbakır'ın tarihi yapılarına Filistin bayrağı yansıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, terörist İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla tarihi Ulucami ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 01:13:00 -
Diyarbakır'ın tarihi yapılarına Filistin bayrağı yansıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, işgalci terörist İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla tarihi Ulucami ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı.

Büyükşehir Belediyesi, Filistin'in başkenti Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Gazze'de katil sürüsü İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı göndermek için kentin sembollerinden İslamın 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıtıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da Twitter hesabından tarihi yapılara yansıtılan Filistin bayrağı ile "Diyarbakır’dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi Şerifi Ulu Camiimizden, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'ya, Filistin'e selam olsun." ifadelerinin yer aldığı mesajını paylaştı.

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