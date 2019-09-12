Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde patlama: 4 şehit, 13 yaralı Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, 7’si ağır 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, 7’si ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinde sivili aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi şehit oldu, 7’si ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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