  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına 2 ton pekmez desteği
Aktüel

Diyarbakır'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına 2 ton pekmez desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:33:39 -
Diyarbakır'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına 2 ton pekmez desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hasat edilen üzümden yapılan 2 ton pekmez, sınırda görev yapan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına verilecek.

Bismil Belediyesi tarafından görevlendirilen mevsimlik tarım işçilerince Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 18 dönüm üzüm bağından 8 ton üzüm hasadı gerçekleştirildi.

Hasat edilen üzümden yapılan 2 ton pekmez, sınırda görev yapan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına gönderilecek.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 1990 yılında Kaymakamlık tarafından hazırlanan proje kapsamında 18 dönüm alanda üzüm bağı oluşturulduğunu belirtti.

Proje sonunda üzüm bağının hibe yoluyla belediyenin tasarrufuna bırakıldığını ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Göreve geldikten sonra bu bahçenin hala ayakta olduğunu gördük, gerekli bakımlarını yaptık. Hasada gelen üzümlerimizi topladık. Bismillilerle hasat edilen üzümleri ne yapabiliriz diye istişare ettik. Gelen teklifler üzerine hasat edilen üzümden pekmez yaptık. Yaklaşık 2 ton pekmezi sınırda görev yapan ve geceleri huzurlu uyumamız için çalışan kahraman güvenlik güçlerimize geceleri üşümesin diye vereceğiz, ayrıca pandemi sürecinde görev yapan sağlık ekiplerine dağıtacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateş püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı