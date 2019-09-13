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Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sinan Diger'in cenazesi, Muş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi- Muş Valisi İlker Gündüzöz:"Allah şahit, bu aziz milletimizin önünde söz veriyorum; Seni katleden hainlere en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak"

13 Eylül 2019 Cuma 16:44
Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

MUŞ (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 7 kişiden Sinan Diger (44), Muş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Diger'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyarbakır'dan konvoy eşliğinde Muş'taki Çağlayan Camisi'ne getirildi.

- "Kanın yerde kalmayacak"

Burada düzenlenen cenaze törenine katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, hainlerin hesap vereceğini söyledi.

Şehit Sinan Diger'in rızkı ve vatan için toprağa düştüğünü anlatan Vali Gündüzöz, şöyle dedi:

"Sinan kardeşim, senin ailen bizim ailemiz. Evlatların bize emanet. Allah şahit, bu aziz milletimizin önünde söz veriyorum; Seni katleden hainlere en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibarıyla sen şehit oldun. Herkese Allah şehadeti nasip etmez. Büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum. Hainlere gereği yapılacak ama onların uzantıları şehir içinde dolaşanlar, belli legal kisvelerin altında dolaşanlar size de sesleniyorum; Çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin defterini bu aziz millet dürecek. Mekanın cennet olsun."

Muş Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından 5 çocuk babası şehidin cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Törenin ardından Diger'in cenazesi, Yeşilce Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Belediye Başkan Vekili Muharrem Bozkurt, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:44
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