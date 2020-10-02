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Aktüel Diyarbakır'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:02:21 -
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 şüpheliden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince çıkarılan diğer şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kocaman ve 7 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda Kocaman ve 13 kişi gözaltına alınmış, operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirilmişti.



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