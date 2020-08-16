Diyarbakır'daki sosyal deney videosu Türkiye gündemini salladı!

Diyarbakır'da yapılan bir sosyal deney Türkiye'yi salladı. Bir fenomenin gerçekleştirdiği sosyal deneyde, Diyarbakır'ın çeşitli yerlerinde yaptığı deneyde, konuştuğu çocukların sözleri gündeme oturdu.

Çocuklara "Param yok, açık. Bana yemek alabilir misin?" diye soran fenomene verilen cevaplar takdir topladı. Bu talebe cevap veren çocuklar, "Canın ne istiyorsa hemen alalım" diye cevap vermesi izleyenleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Diyarbakır'daki çocukların yardımseverliği beğeni topladı.

"İhtiyacı olana cebinde varsa vereceksin, yoksa eve götürüp misafir edeceksin"

Sosyal deneye katılan ve merkez Sur ilçesinde bir büfede çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlayan Burak Bakışkan, gazetecilere konuştu.

Öğrenci olduğunu ve pandemi dönemi nedeniyle ailesine ekonomik katkı sağladığını söyleyen Barışkan şunları söyledi:

"Meslek lisesinde elektrik elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencisiyim. Burada büfede çalışıyorum, okul kapalı olduğu için boş durmaktansa çalışmak daha iyidir. Hem eve yardımım oluyor, hem kendi ihtiyaçlarımı gideriyorum. Kimseye muhtaç kalmıyorum, Allah'a çok şükür. 4 kardeşiz, 3 erkek 1 kız. İskenderpaşa Mahallesi'nde oturuyorum. Kardeşlerimden ikisi okuyor, biri çok küçük olduğu için henüz okula başlamadı. Bir kişi yanıma gelerek, aç olduğunu söyledi. İlk başta aç olduğunu anlamadım, yemek almak için çok az param var deyince beş on lirası olduğunu düşündüm. Sonradan anladım aç olduğunu kebap sipariş ettik. İyiliktir, insan yapmalı. Çünkü herkes aynı duruma düşebilir. Yemeği geldikten sonra tablet konusunu açtı. Benim kardeşimin vardı kırılmıştı. Kardeşimin de doğum günü yaklaşıyordu, onun için hediye olsun diye aldım. Şaşırdım, hiç beklemiyordum tabi. Kamerayı öyle bir yere koymuşlardı ki hiç görünmüyordu. Biraz değişik bir duygu oldu benim için. Allah ondan razı olsun. Ben kardeşime alacaktım tablet, bu tam isabet oldu. Kim olsa, hangi Diyarbakırlı olsa ben açık söyleyeyim, yardım etmese zaten Diyarbakırlı değil bana göre. Birinin ihtiyacı olduğunda cebinde varsa vereceksin. Olmazsa eve götürüp misafir edeceksin. Çok zor değil. Sosyal deney çekiyor, ben önceden karşıydım sosyal deneylere, şimdi bakıyorum Diyarbakırlıların içindeki iyilikleri gösteriyor, devam etsin çekmeye. Ona teşekkür ediyorum."