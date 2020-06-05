  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:59:50 -
Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, yan yana toprağa verildi.

Fatih Mahallesi'nde dün gece, aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş'ın cenazeleri, Diyarbakır'da yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesine getirildi.

Aynı aileden 3 kişinin cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

Dün gece aileler arasında çıkan silahlı kavgada Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş, yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 11 kişinin yaralanmıştı.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı