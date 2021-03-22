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Gündem Diyarbakır'daki PKK rezaletine ilişkin soruşturma: Çok sayıda gözaltı var
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Diyarbakır'daki PKK rezaletine ilişkin soruşturma: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da HDP'lilerin Nevruz bahanesiyle bir araya gelerek PKK propagandası yapmasının ardından soruşturma başlatıldı. Haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:37:00 - 2021-03-22 12:44:21
Diyarbakır'daki PKK rezaletine ilişkin soruşturma: Çok sayıda gözaltı var

HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

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Yorumlar

maho

yazık sana diyarbakır sana hiç bu çukur satılmış teröristler yakışmıyor sana yandaşlarına nalet olsun pkk
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