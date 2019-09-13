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Diyarbakır'daki hain saldırı HDP'ye uzandı! Flaş gözaltılar...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:52
Diyarbakır'daki hain saldırı HDP'ye uzandı! Flaş gözaltılar...

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde...

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:52
  1. pkk
  2. HDP
  3. Diyarbakır Kulp

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  • Tata Tonga Tata Tonga 20 dk önce
    Ben her zaman söylerim. Yılanın kuyruğu ile uğraşmamak gerekir başının ezilmesi kafi... pkk nın tepe yöneticileri neden gebertilmiyor? Elin oğlu bin Ladin'i taaaa Afganistan'da buldu öldürdü... bu Pkk lı yöneticiler neden kaç yıldır gebertilmiyor? Adamlar yaşlılıktan ölecekler...

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